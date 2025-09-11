Son Dakika | Rusya'nın dünyayı sarsan hamlesinden sonra BM'den flaş adım

Yayınlanma:
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çarşamba gecesi Ukrayna'ya saldırısı sırasında dronlarla Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Varşova'nın çağrısıyla acil toplanacak. Gelişmeyi Polonya Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Rusya'nın çarşamba gecesi Polonya hava sahasını dronlarla ihlal etmesinin ardından NATO-Moskova gerilimi tırmanıyor. Batı dünyasından Rusya'ya yönelik birçok tepkinin yükseldiği olay kapsamında BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yapacağı bildirildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ ACİL TOPLANACAK

Konuya ilişkin Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yapılan açıklamada toplantının Varşova yönetiminin çağrısının ardından planlandığı duyuruldu.

"Polonya'nın talebinin ardından Leh hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi acil toplantı gerçekleştirecek."

NE OLMUŞTU

Polonya Başbakanı Donald Tusk çarşamba günü, Rus insansız hava araçlarının hava sahasını 19 kez ihlal etmesinin ardından acil görüşmeler için NATO'nun 4. maddesini tetiklediklerini açıkladı.

Tusk Polonya parlamentosuna yaptığı konuşmada, “Bahsettiğim müttefik (NATO) istişareleri, şu anda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymak için resmi bir talep şeklinde gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı. “Bu sadece Ukraynalılar için bir savaş değil. Bu, Rusya'nın tüm özgür dünyaya karşı ilan ettiği bir çatışma” diye ekledi.

'RUSYA PLANLI DEĞİLDİ' DEDİ

Rusya ise ihlalin planlı olmadığını öne sürerken, Polonya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

'NATO TOPRAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

NATO lideri Mark Rutte ise “Kapsamlı bir değerlendirme devam ediyor. Ancak elbette, kasıtlı olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca ve tehlikeli bir davranış. (Rusya lideri Putin'e) Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeyi bırakın, hazır olduğumuzu, tetikte olduğumuzu ve NATO topraklarının her santimetresini savunacağımızı bilin” demişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

