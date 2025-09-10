Avrupa'da piyasalar Rusya-Polonya gerilimiyle düştü
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.
Açıklamanın ardından Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 değer kaybederek 552,12 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.761,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 42.349,41 değerine yükseldi.
Son dakika | Polonya NATO'yu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdı
Polonya 4. maddeyi tetiklemişti: NATO'dan ilk açıklama
NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 23.626,87 ve İngiltere'de 0,19 düşüşle 9.225,39 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,026 artışla 1,171 oldu.
Şirket hisselerinden Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk'in hisseleri, şirketin yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamasının ardından günü yüzde 3 artışla tamamladı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)