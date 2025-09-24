Faladdin'in sahibi Sertaç Taşdelen hakkında istenen ceza belli oldu

Mobil uygulamalar üzerinden falcılık ve medyumluk hizmetleri sunduğu belirtilen Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, Taşdelen’in “Faladdin” ve “Binnaz Abla” isimli uygulamalar ile bunlara bağlı internet siteleri üzerinden falcılık ve spiritüalizm faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Savcılık, Taşdelen’in “falcılık” ve “gaipten haber verme” eylemlerini gerçekleştirmek için bilişim sistemleri kurduğunu ve bu yöntemle asıl faaliyetlerini sistemsel hâle getirdiğini ifade etti.

Faladdin'in ardından yeni dalga! Sanal falcılar polisin geleceğini göremedi

İddianamede şu değerlendirme yer aldı:

“Taşdelen hakkında düzenlenen önceki iddianamedeki eylemlerin niteliği, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması açısından önem taşımaktadır.”

İddianameye göre, Taşdelen’in şirketi Arteria Yazılım AŞ’ye, 9 Ocak 2024’te Ticaret Bakanlığı tarafından reklamları durdurma cezası verildi. “Faladdin” uygulamasında fal tanıtımı, “binnaz.com” ve “binnazabla.com” sitelerinde ise medyumluk reklamı yapıldığı gerekçesiyle bu karar alındı.

MASAK: SUÇ GELİRİ KRİPTO İLE YURT DIŞINA AKTARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paralar suç geliri olarak değerlendirildi. Bu paraların hem şirkete ait hem de Sertaç Taşdelen’in şahsi yurtdışı ve kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Son Dakika | Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

İKİ GEMİSİ BEŞ ARABASI VAR AMA EVİ YOK

Raporda, Taşdelen’in SGK kaydının 2013’ten beri mevcut olduğu ancak prim matrahının düşük olduğu, herhangi bir gayrimenkulü bulunmadığı, buna karşın 5 kara ve 2 deniz taşıtı bulunduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca 3 kripto varlık hesabı olduğu ve özellikle 2024’te nakit çekimlerinin yüksek olduğu belirtildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."

Taşdelen’in, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

"FALA İNANMAM" DEMİŞTİ

Taşdelen, 17 Temmuz'da tutuklandığı gün ifadesinde şunları söylemişti: