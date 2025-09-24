Deniz Çoban Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki büyük hakem hatasını açıkladı: Galip gelecekti

Fenerbahçe, geride kalan haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Fenerbahçe 3. dakikada Asensio ile öne geçmiş, Kasımpaşa 64. dakikada Hajradinovic'le beraberlik golünü atmıştı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Kasımpaşa'dan Cafu kırmızı kart görmüştü.

DENİZ ÇOBAN ORTAYA ÇIKARDI: BELKİ DE KAZANACAKTI

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, maçtaki büyük hakem hatasını açıkladı.

Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Bertuğ/Cem Üstündağ ikili mücadelesinde faulü yapan Cem iken hakem faulü Kasımpaşa lehine verdi.

Düdüğü çaldığında ise Fenerbahçeli Kerem kaleciyle karşı karşıya pozisyondaydı.

Hakem bu faul düdüğünü hatalı şekilde çalmayıp pozisyonu avantaja bıraksa belki de Fenerbahçe galibiyet sayısına ulaşacaktı."