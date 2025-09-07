Mersin'de kuyumcu soygunu: Polis çalışma başlattı
Mersin'de maskeli 4 şüpheli, sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına girerek altın çaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
KEPENGİ KAPATARAK KAÇTILAR
Kuyumcu dükkanına kepengi açarak giren şüpheliler, bir miktar altın alıp kepengi kapatarak kaçtı.
Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başlayarak soruşturma başlattı.
Kuyumcu devinin 30 kilo altınını çalıp kripto paraya çevirdiler