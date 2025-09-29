Mersin'de acı olay: 12'nci kattan düşerek öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde acı bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Efe Kağan Öz, yaşadıkları apartmanın 12'nci katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Acı olay, gece saatlerinde Şehitler Tepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre 15 katlı apartmanın 12'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Efe Kağan Öz, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundan düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öz'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.