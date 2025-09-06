2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 1’inci katında balkonda tek başına bulunan Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çocuğun ağlama sesini duyan ailesinin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.