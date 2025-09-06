2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki Nahla E., yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 1’inci katında balkonda tek başına bulunan Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çocuğun ağlama sesini duyan ailesinin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Etkinlik mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
Etkinlik mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
47 yıl hapisle aranan oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurladı: Ağabeylerine selam söyle
47 yıl hapisle aranan oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurladı: Ağabeylerine selam söyle