Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden A.A'nın 7 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadının o sırada balkonda yalnız olup olmadığı henüz belirlenemedi. Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
