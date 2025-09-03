Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden A.A'nın 7 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadının o sırada balkonda yalnız olup olmadığı henüz belirlenemedi. Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.