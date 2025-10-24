Mehmet Daniş kimdir?

Mehmet Daniş kimdir?
Uzun yıllardır hem hukuk hem de siyaset alanında aktif görevlerde bulunan Mehmet Daniş’in yaşamı, eğitimi ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş kimdir, kaç yaşında?

RTÜK'te Ebubekir Şahin döneminin sona ermesinin ardından Şahin’in yerine, eski Tarım Bakan Yardımcısı ve AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş geldi. Uzun yıllardır siyasetin içinde aktif roller üstlenen Daniş’in hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmet Daniş kimdir?

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Mehmet Daniş siyasetçi ve hukukçudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Daniş uzun yıllar kamu yönetimi ve siyaset alanında görev almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22., 23. ve 24. dönemlerde AKP Çanakkale milletvekili olarak yer almıştır.

Meclis’te bulunduğu süre boyunca Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daniş ayrıca 64. ve 65. Hükûmetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Mehmet Daniş, 2 Ağustos 1971’de Çanakkale’de dünyaya geldi. Aslen Çanakkalelidir. Eğitimini tamamladıktan sonra hukuk alanında kariyerine başlamış ve sonrasında siyasete adım atmıştır.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI: EBUBEKİR ŞAHİN DÖNEMİ SONA ERDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

