Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi

Muğla İkizköy’de, 'Akbelen Ormanı' direnişinin simge isimlerinden 87 yaşındaki Gülsüm Nine yaşamını yitirdi. Gülsüm Nine, zeytin ağaçlarını korumak için verdiği mücadeleyle hafızalara kazınmıştı.

Akbelen'in sembol ismi Zehra Nine öldü, sabahına baskın yapıldı: Zeytin kıyımı başladı!

Akbelen direnişçileri, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Direnişin iki unutulmaz öncüsü vardı; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine. Yıllardır ormanlarını, köylerini ve yaşam alanlarını korumak için mücadele edenlerin vicdanı olmuşlardı. Bugün artık ikisi de aramızda değil; ancak bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat, Akbelen’in her ağacında, her yapısında, her nefesinde yaşamaya devam ediyor.

Bedenleri yorulmuş, bastonları toprağa saplanmış olabilir; ama adımları bir kez olsun geri çekilmedi. Artık huzur içinde uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara zarar verenlere karşı, bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

DİRENİŞİN SİMGESİ OLMUŞTU

Aylar süren kesim, hukuki süreçler ve nöbetler boyunca direnciyle tanınan Gülsüm Nine, köylülerin sesinin duyulmasında ve direnişin simgesi haline gelmesinde büyük rol oynamıştı.