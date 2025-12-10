İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
İzmir'in Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bulunan erkek cesedinin, 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve deniz polisi hızla yönlendirildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekiplerin denizde yaptığı çalışmayla sudan çıkarılan cesedin kimlik tespiti yapıldı. Cesedin, 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu belirlendi.

Mertcan Sarı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

