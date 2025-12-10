Veli Göçer hayatını kaybetti: Veli Göçer kimdir?

17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yalova Çınarcık'taki 400 konutlu site de yıkılmış, 168 kişi ölmüştü. O siteyi yapan müteahhit Veli Göçer, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 7.5 yıl cezaevinde kalan tek müteahhit olmuştu.

Veli Göçer, Milliyet'ten Hilal Öztürk'ün haberine göre 76 yaşında hayatını kaybetti. Hilal Öztürk, Veli Göçer'le 2011 yılında yaptığı röportajı da tekrar yazdı. Göçer, şunları söylemişti:

“90 aydır niye cezaevinde olduğumu bilmiyorum. İnşaatlar tamamlanıp teslim edildikten sonra ortağı olduğum binaları, sanki ben kendi elimle yapmışım gibi hüküm giydim. Günah keçisi ilan edildim. Oysa elimde bir Yargıtay kararı var. İnşaatlar tamamlandıktan sonra ortak olmuş bir müteahhit için beraat kararı veriyor, ‘Sorumluluğu yoktur’ diyor. Aynı Yargıtay benim için neden çelişkili bir onama kararı verdi. 2 bin küsur deprem davası açıldı, yüzlercesi zamanaşımına uğradı, yüzlercesi ertelendi. Neden sadece ben? Bu soruyu durmadan kendime sordum. Ben varsa cezamı çekmeye razı oldum ama benden başka kimse mi suçlu değildi. Bunca bina, bunca ölüm hepsinin tek sorumlusu ben miydim? Ben derdimi anlatamadım. Beni depremzedelerle karşı karşıya getirip, insanların duygularını harekete geçirdiler. O acılar üzerine kimse beni dinlemek istemedi.”

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin kişi hayatını kaybetti. Çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açılmıştı.

VELİ GÖÇER KİMDİR?

17 Ağustos depreminin en çok konuşulan ismidir. Haklarında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim olmuştur.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edilmiş, karar Yargıtay’ca onanmıştır.

21 Ekim 2004’te cezaevine giren Veli Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan, son olarak da Silivri Açık Cezaevi’nde kalıyordu.

Veli Göçer 76 yaşında hayatını kaybetti.