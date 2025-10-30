Meğer sorun Erbaş'ta değilmiş: Diyanet yine özgürlükleri hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 31 Ekim Cuma günü 81 ildeki camilerde okunması için yayımladığı Cuma hutbesinde yine özgürlükleri hedef aldı.

DİYANET CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK!

Aldığı kararlar ve camilere gönderdiği hutbelerle tartışmaların odağı haline gelen Ali Erbaş dönemi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla sona ermiş, yerine ise Safi Arpaguş atanmıştı.

Arpaguş'un koltuğa oturmasıyla akıllara 'Diyanet İşleri'nde özgürlükleri hedef alan hutbeler sona erecek mi' sorusu gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31 Ekim tarihli Cuma hutbesiyle beklenen değişimin gerçekleşmediği görüldü.

Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!

DİYANET YİNE ÖZGÜRLÜKLERİ HEDEF ALDI

81 ildeki camilere gönderilen hutbede evlilik dışı ilişkiler, dizi ve filmler hedef alındı. Söz konusu hutbede, "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır" denildi.

Yarın 89 bin 817 camide Cuma Namazı'nda şu ifadelerin yer aldığı hutbe seslendirilecek:

"Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır."

'Ailede huzurun kaynağı: Merhamet ve muhabbet' başlıklı cuma hutbesi

'Ailede huzurun kaynağı: Merhamet ve muhabbet' başlıklı ve 31 Ekim 2025 tarihli Cuma hutbesinin tamamında ise şunlara yer verildi: