Meğer sorun Erbaş'ta değilmiş: Diyanet yine özgürlükleri hedef aldı

Yayınlanma:
Ali Erbaş dönemindeki Cuma hutbeleriyle tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Safi Arpaguş döneminde de bir şeylerin değişmediği görüldü. Diyanet İşleri'nin 81 ildeki camilere gönderdiği Cuma hutbesinde özgürlüklerin hedef alındığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı 31 Ekim Cuma günü 81 ildeki camilerde okunması için yayımladığı Cuma hutbesinde yine özgürlükleri hedef aldı.

DİYANET CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK!

Aldığı kararlar ve camilere gönderdiği hutbelerle tartışmaların odağı haline gelen Ali Erbaş dönemi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla sona ermiş, yerine ise Safi Arpaguş atanmıştı.

Arpaguş'un koltuğa oturmasıyla akıllara 'Diyanet İşleri'nde özgürlükleri hedef alan hutbeler sona erecek mi' sorusu gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31 Ekim tarihli Cuma hutbesiyle beklenen değişimin gerçekleşmediği görüldü.

Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!

DİYANET YİNE ÖZGÜRLÜKLERİ HEDEF ALDI

81 ildeki camilere gönderilen hutbede evlilik dışı ilişkiler, dizi ve filmler hedef alındı. Söz konusu hutbede, "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır" denildi.

Yarın 89 bin 817 camide Cuma Namazı'nda şu ifadelerin yer aldığı hutbe seslendirilecek:

  • "Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır."
'Ailede huzurun kaynağı: Merhamet ve muhabbet' başlıklı cuma hutbesi

'Ailede huzurun kaynağı: Merhamet ve muhabbet' başlıklı ve 31 Ekim 2025 tarihli Cuma hutbesinin tamamında ise şunlara yer verildi:

  • "Muhterem Müslümanlar! Aile; Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. Aile, ruhun sekinet bulduğu; insanın insana, cânın cânâna emanet edildiği güven yurdudur. İmanın gönüllere yerleştiği, ibadetlerin hayat bulduğu; iyiliğin, adaletin, doğruluğun, sevgi ve saygının öğrenildiği bir mekteptir. Aile, insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir.
  • Ahlaklı bir nesli yetiştiren, şahsiyet ve kimliği şekillendiren, erdemli bir toplumu oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır. “İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” ayetinde buyrulduğu üzere aile, ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir. Aziz Müminler! Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir, önemlidir, değerlidir. Anne ve baba; fedakârlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar; Allah’ın eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleridir.
  • Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir. Nine ve dede ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır. Kıymetli Müslümanlar! Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır.
  • Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır. Değerli Müminler! Ailemizi; Rabbimizin emrettiği, Resûlullah (s.a.s)’in hayatına aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak, şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla, “En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır” buyuran Allah Resûlü (s.a.s.)’in tavsiyesine uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına çaba gösterelim.
  • Çocuklarımızın en mutlu zamanlarını lüks ve israfa kurban etmeyelim. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim” hadisini kendimize rehber edinelim. Ailemizde nezaket ve zarafeti hâkim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği büyük bir nimet ve bereket kaynağı olarak görelim. “Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik” 4 ilahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim.
  • Allah’ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini unutmayalım. Hutbemizi Kur’an-ı Kerim’de bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine öncü eyle!”"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

