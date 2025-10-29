Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!

Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!
Yayınlanma:
Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş döneminde Diyanet’in Başkanlık Müşavirliği’ne ve MÜSDAV'ın yönetimine getirilen H.B. isimli şahsın, vakfı 'çiftlik gibi' kullandığı, hakkında açılan 'Gayrı ahlaki hareket' nedeni ile hakkında şikayet dosyası olduğu, Erbaş döneminden sonra da hemen emeklilik talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Yeni başkan Arpaguş MÜSDAV için 'Acil Genel Kurul' talimatı verdi.

Görevde kaldığı 8 sene boyunca skandallar ile gündemden düşmeyen Ali Erbaş'ın diyaneti, koltuk değişiminin ardından yine gündemden düşmedi. Erbaş döneminde yapılanların ortaya çıkmasının ardından Diyanet'te değişim sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Ali Erbaş döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan H.B. isimli şahıs, görevinden alındıktan sonra Erbaş’ın talimatıyla Başkanlık Müşavirliği’ne ve Diyanet’in en kritik vakıflarından biri olan MÜSDAV’ın yönetimine getirildi.

Safi Arpaguş'un iki büyük sınavıSafi Arpaguş'un iki büyük sınavı

Ancak H.B.’nin, devlet memuru olduğu halde vakıf yönetiminde yer almasının yasalara aykırı olduğu, bu nedenle 'görev suçu' işlendiği öne sürüldü. Ayrıca H.B.’nin vakıf yöneticiliği kapsamında yaptığı yurt dışı seyahatlerinde devlet memurları için zorunlu olan izin prosedürlerine uymadığı da ifade edilenler arasında.

‘VAKIF ÇİFTLİK GİBİ KULLANILDI’

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MÜSDAV’ın hac organizasyonlarında yemek hizmeti verdiği, ancak bu organizasyonlarda yemeklerin kalitesiyle ilgili çok sayıda şikâyet geldiği belirtildi. Şikâyetlerin hiçbirinin ciddiye alınmadığı, vakfın turizm, inşaat ve bilişim gibi farklı alanlarda da faaliyet gösterip defalarca usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiği aktarıldı.

Diyanet kaynakları, "H.B. vakfı çiftlik gibi kullandı. Vakıf bütçesiyle lüks araçlar alındı, otellerde pahalı programlar düzenlendi" dedi.

HAKKINDA ŞİKAYET DOSYASI DA VAR

H.B. hakkında yalnızca mali usulsüzlükler değil, "gayriahlaki hareket" başlıklı bir şikâyet dosyasının da bulunduğu kaydedildi. Şikâyetçi olan bir kadının, Erbaş döneminde birçok defa Diyanet’e gidip yetkililerle görüştüğü, ancak her seferinde konunun üzerinin örtüldüğü iddia edildi.

ERBAŞ GİDİNCE HEMEN EMEKLİLİK TALEBİ VERDİ

Erbaş döneminde başlatıldığı iddia edilen soruşturmanın ilerlemediği, Arpaguş’un göreve gelmesiyle H.B.’nin ihraç edilmemek için emeklilik talebinde bulunduğu ifade edildi.

ARPAGUŞ 'ACİL GENEL KURUL' TALİMATI VERDİ

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgilere göre vakıfta yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtiliyor. Safi Arpaguş’un, iddiaları aydınlatmak amacıyla MÜSDAV için "Acil Genel Kurul" toplanması talimatı verdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Türkiye
Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında geri tepme!
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında geri tepme!