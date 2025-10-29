Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!

Görevde kaldığı 8 sene boyunca skandallar ile gündemden düşmeyen Ali Erbaş'ın diyaneti, koltuk değişiminin ardından yine gündemden düşmedi. Erbaş döneminde yapılanların ortaya çıkmasının ardından Diyanet'te değişim sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Ali Erbaş döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan H.B. isimli şahıs, görevinden alındıktan sonra Erbaş’ın talimatıyla Başkanlık Müşavirliği’ne ve Diyanet’in en kritik vakıflarından biri olan MÜSDAV’ın yönetimine getirildi.

Safi Arpaguş'un iki büyük sınavı

Ancak H.B.’nin, devlet memuru olduğu halde vakıf yönetiminde yer almasının yasalara aykırı olduğu, bu nedenle 'görev suçu' işlendiği öne sürüldü. Ayrıca H.B.’nin vakıf yöneticiliği kapsamında yaptığı yurt dışı seyahatlerinde devlet memurları için zorunlu olan izin prosedürlerine uymadığı da ifade edilenler arasında.

‘VAKIF ÇİFTLİK GİBİ KULLANILDI’

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MÜSDAV’ın hac organizasyonlarında yemek hizmeti verdiği, ancak bu organizasyonlarda yemeklerin kalitesiyle ilgili çok sayıda şikâyet geldiği belirtildi. Şikâyetlerin hiçbirinin ciddiye alınmadığı, vakfın turizm, inşaat ve bilişim gibi farklı alanlarda da faaliyet gösterip defalarca usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiği aktarıldı.

Diyanet kaynakları, "H.B. vakfı çiftlik gibi kullandı. Vakıf bütçesiyle lüks araçlar alındı, otellerde pahalı programlar düzenlendi" dedi.

HAKKINDA ŞİKAYET DOSYASI DA VAR

H.B. hakkında yalnızca mali usulsüzlükler değil, "gayriahlaki hareket" başlıklı bir şikâyet dosyasının da bulunduğu kaydedildi. Şikâyetçi olan bir kadının, Erbaş döneminde birçok defa Diyanet’e gidip yetkililerle görüştüğü, ancak her seferinde konunun üzerinin örtüldüğü iddia edildi.

ERBAŞ GİDİNCE HEMEN EMEKLİLİK TALEBİ VERDİ

Erbaş döneminde başlatıldığı iddia edilen soruşturmanın ilerlemediği, Arpaguş’un göreve gelmesiyle H.B.’nin ihraç edilmemek için emeklilik talebinde bulunduğu ifade edildi.

ARPAGUŞ 'ACİL GENEL KURUL' TALİMATI VERDİ

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgilere göre vakıfta yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtiliyor. Safi Arpaguş’un, iddiaları aydınlatmak amacıyla MÜSDAV için "Acil Genel Kurul" toplanması talimatı verdiği öğrenildi.