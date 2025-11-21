Maydonoz Döner'e FETÖ davasında arar karar!

Yayınlanma:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın yargılandığı FETÖ davasında ara karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma sonunda 11 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, 35 sanığın ise tahliyesine karar verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik, toplam 70 sanığın "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirdiği duruşmada, sanık ve avukatların savunmalarını dinledi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

35 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyada tutuklu bulunan 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, 35 sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye edilen sanıklar için çeşitli adli tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda, 35 sanıktan 32'si hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 3'ü hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.

26 kişi hayatını kaybetmişti: 6 Şubat'ta yıkılan Balanlı Apartmanı davasında karar

Ayrıca heyet, tutuksuz yargılanan 2 sanık hakkındaki "ev hapsi"ni içeren adli kontrol kararını kaldırırken, bu sanıklardan biri hakkında "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Eksik hususların giderilmesi için duruşmanın, 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesine karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

