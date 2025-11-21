26 kişi hayatını kaybetmişti: 6 Şubat'ta yıkılan Balanlı Apartmanı davasında karar

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depreminde 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Yargılanan 10 tutuksuz sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı açıkladı. Yargılanan 10 tutuksuz sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Ö, A.Y, B.Y, Ş.D, Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI BİLİNÇLİ TAKSİRLE TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ

Duruşma savcısı, mütalaasında, toplanan deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dikkate alınarak, sanıkların kanuna, yönetmeliğe ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemlerinin sonuçlarını öngördüklerini belirtti. Bu nedenle savcı, sanıkların ayrı ayrı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etmişti. Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini istedi.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZALAR

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanıklardan inşaat mühendisi B.Y. ve mimar A.T.Ü.'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası, A.Ö. ve M.B.'ye 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası, D.Ö., A.Y. ve Ş.K.'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası, Y.K.'ye ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, yargılanan sanıklardan L.Y. ve Ş.D'nin ise beraatine hükmetti.

DAVA GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Balanlı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Sanıklar hakkında dava başlangıcında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

