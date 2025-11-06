Marmara’daki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı uyarı: Gözler o bölgeye çevrildi

Marmara’daki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı uyarı: Gözler o bölgeye çevrildi
Yayınlanma:
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Adalar Fayı kırılacak" yönündeki görüşlere karşı çıkarak çarpıcı bir açıklamada bulundu. Marmara’nın güneyine dikkat çeken Üşümezsoy, “Asıl risk bu bölgede” ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremler, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her fırsatta hatırlatırken son zamanlarda Marmara’da meydana gelen depremler büyük endişelere sebep oluyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, art arda meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

mezsoy.jpg

“ASIL RİSK MARMARA’NIN GÜNEYİNDE”

TGRT Haber’e, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, uzun süredir tartışılan "Adalar Fayı kırılacak" görüşlerine karşı çıktı ve asıl riskin Marmara’nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini ifade etti. Üşümezsoy, “1894 yılında kırılan fay İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Doğudaki devamı ise 1999'daki stresi boşalttı.” ifadelerini kullanırken “Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir.” dedi.

Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahminiDeprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini

“STRES ÇINARCIK-ESENKÖY-BOZBURUN HATTINDA YOĞUNLAŞIYOR”

1999 Gölcük Depremi’nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını belirten Şener Üşümezsoy, sözlerinin devamında "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor." açıklamasını yaptı.

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldıŞener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı

Üşğümezsoy’un bu açıklamaları, Marmara çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış kazandırdı ve bu kez, gözleri Yalova ve çevresine çevirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi