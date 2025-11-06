Marmara’daki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı uyarı: Gözler o bölgeye çevrildi

Yaşanan depremler, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her fırsatta hatırlatırken son zamanlarda Marmara’da meydana gelen depremler büyük endişelere sebep oluyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, art arda meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“ASIL RİSK MARMARA’NIN GÜNEYİNDE”

TGRT Haber’e, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, uzun süredir tartışılan "Adalar Fayı kırılacak" görüşlerine karşı çıktı ve asıl riskin Marmara’nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini ifade etti. Üşümezsoy, “1894 yılında kırılan fay İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Doğudaki devamı ise 1999'daki stresi boşalttı.” ifadelerini kullanırken “Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir.” dedi.

“STRES ÇINARCIK-ESENKÖY-BOZBURUN HATTINDA YOĞUNLAŞIYOR”

1999 Gölcük Depremi’nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını belirten Şener Üşümezsoy, sözlerinin devamında "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor." açıklamasını yaptı.

Üşğümezsoy’un bu açıklamaları, Marmara çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış kazandırdı ve bu kez, gözleri Yalova ve çevresine çevirdi.