Market baskınında ortaya çıkanlar kan dondurdu: Fareler, böcekler ve tarihi geçmiş ürünler...

Zabıta ekiplerinin dükkanın depo ve üretim kısımlarına girmesiyle birlikte korkunç bir manzara ortaya çıktı. Zeytin yapımı ve depolaması yapılan bölgede yerlerde fare ölüleri tespit edildi. Ekipler, yerdeki siyah lekelerin ve kirin arasında kurumuş fare ölülerini kayıt altına aldı. Ayrıca bir zabıta memuru, eldivenle tuttuğu hamam böceğini kameraya göstererek ortamdaki kirliliğin boyutunu belgeledi.

TARİHİ GEÇMİŞ VE "MERDİVEN ALTI" ÜRÜNLER

Reyonlarda ve depolarda yapılan incelemelerde; son kullanma tarihi geçmiş çikolatalar, küflenmiş salçalar, bozulmuş peynirler ve ne olduğu anlaşılamayan tortulu sıvılar bulundu. Zabıta memuru, ürünleri göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi geçmiş ürünler, faturasız, nerede üretildiği belli olmayan, sağlıksız ve hijyensiz ortamda üretilmiş malzemeler."

Özellikle menşei belirsiz, üzerinde üretim yeri veya tarihi bulunmayan biber salçaları, tereyağları ve peynirler dikkat çekti. Bir kovadaki sıvının ne olduğu sorulduğunda içerisindeki tanımlanamayan maddeler ve yüzeyindeki yağ tabakası ekipleri şoke etti.

TUVALET YANINDA ZEYTİN DEPOLAMASI

Denetimin en çarpıcı anlarından biri, gıda maddelerinin tuvalet ile iç içe depolandığının görülmesi oldu. Zeytin bidonlarının bulunduğu alanın hemen yanında, kapısı açık bir tuvalet olduğu ve ortamın son derece kirli olduğu görüntülendi. Zabıta memuru bu durumu, "Yazık günah, bu kadar da olmaz" sözleriyle eleştirdi. Ayrıca üretimde kullanılan makinelerin içinin kir ve pas tuttuğu, temizlenmediği görüldü.

İŞLETME SAHİBİ: BİLMİYORUM

Denetim sırasında zabıta ekipleri ile işletme sahibi arasında geçen diyaloglar da dikkat çekti. Bir kova içerisindeki ürünün ne olduğu sorulduğunda işletme sahibi net bir cevap veremedi. Zabıta memuru ise bu duruma; "Sen dükkanda satış yaptığın şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Yaprak mı diyorum bilmiyorum diyorsun, patlıcan mı diyorum bilmiyorum diyorsun" şeklinde tepki gösterdi. İşletme sahibi, zeytinlerin içindeki siyah noktaların "tuz" olduğunu iddia etse de, ekipler bunun kir ve haşere kalıntısı olduğunu belirtti.

BEBEK BEZLERİ BİLE TEHLİKE ALTINDA

Sadece gıda ürünleri değil, hijyenik olması gereken bebek bezlerinin de son derece kirli ve sağlıksız bir ortamda saklandığı tespit edildi. Zabıta memuru, "Bu bebeklerin tenine temas edecek" diyerek durumun vahametini vurguladı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden tüm ürünlere el koydu. Toplanan bozuk, tarihi geçmiş ve sağlıksız ürünler kamyonlara yüklenerek şehir çöplüğüne götürüldü ve iş makineleriyle ezilerek imha edildi. İşletme hakkında tutanak tutularak gerekli yasal ve idari işlemler başlatıldı.

Zehirlenme vakaları artınca zabıta harekete geçti: Toplanarak imha edildi

KİLİS BELEDİYESİ'NDEN NET MESAJ: TAVİZİMİZ YOK

Denetim görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaşan Kilis Belediyesi, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatları doğrultusunda halk sağlığı konusunda asla taviz verilmeyeceğini belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk sağlığı konusunda tavizimiz yok! Kim olursa olsun, çocuklarımızın ve ailelerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummayacağız. Sağlığı korumak bizim sorumluluğumuz, gereğini yapmaktan da asla geri durmayacağız."