Mantar toplamaya çıktı ormanda kayboldu: Her yerde aranıyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alınamıyor. Kaybolan kişinin bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi kayboldu. İsmail Kaya isimli vatandaş, traktörüyle Bilecik sınırındaki Hasandere ve Koyunköy mahalleleri civarındaki ormanlık bölgeye mantar toplamak için gitti.

HABER ALAMAYAN AİLE 112’Yİ ARADI

Ancak kendisinden uzun süre haber alamayan aile fertleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yetkililere başvurdu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsmail Kaya'nın en son görüldüğü bölgede arazi çalışması başlattı. Ormanlık ve engebeli arazide sürdürülen arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

