Hastaneden ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memurunu arama çalışmaları 3'üncü gününde!

Hakkari’de görevli polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden perşembe günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Polis memurunun kaybolmasının ardından cumartesi günü harekete geçen AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, hastane bölgesi ile Dicle Nehri çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aramaların 3'üncü gününde, ekipler çalışmaların odağını hastane içerisine kaydırdı. Özellikle hastanenin Onkoloji bölümünde bulunan arıtma havuzları boşaltılıp detaylıca kontrol ediliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karadan yapılan arama tarama faaliyetlerine ek olarak, helikopterle de havadan zaman zaman görüntü alınarak bölgede tarama yapıldığı belirtildi. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.