Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel'i arama çalışmaları 6'ncı gününde!

Yayınlanma:
Elazığ’ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da evden ayrılarak kaybolan otizmli Veysel Bilen’i (11) arama çalışmaları 6’ncı gününde de sürüyor. AFAD, Jandarma ve diğer ekiplerin katıldığı geniş çaplı aramalarda yaklaşık 40 kilometrelik alan tarandı ancak henüz bir ize rastlanılamadı.

Elazığ’ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım günü öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen’den 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve mahallelinin sonuç alamadığı aramaların ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

kayip-otizmli-veyseli-arama-calismalari-1008265-299087.jpg

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, arama kurtarma faaliyetlerini gece gündüz devam ettirdiklerini, ancak şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlayamadıklarını belirtti. Dün itibarıyla yaklaşık 250 kişilik bir ekiple çalışmaya başladıklarını ve büyük bir geniş alanı tarayarak yaklaşık 40 kilometrelik bir alanın incelendiğini ifade etti. Bugün itibarıyla ise alanın biraz daha daraltıldığını söyleyen Polat, Aksaray Bölgesi, Kırkpınar mevkisinden başlayıp Altınçevre Köyü yoluna doğru, çocuğun evine doğru biraz daha yoğunlaşacaklarını aktardı. Arama tarama faaliyetlerine jandarma, polis, Milli Eğitim AKUB, Karayolları, belediye ekipleri ve AFAD gönüllülerinin destek verdiğini belirten Polat, havadan da termal dron ve askeri İHA desteğiyle görüntülerin yüksek çözünürlükle analiz edildiğini kaydetti.

"HERHANGİ BİR İZE RASTLAYAMADIK"

Polat, Veysel'in bilgilerinin mahalle muhtarlarına da gönderildiğini belirterek, Elazığ halkına duyarlılık çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar herhangi bir bize rastlayamadık. Elazığ halkından da tabii ki duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an onlara da ihtiyacımız var. Bir de muhtarlarla ilgili bir iletişim kanalı kurduk. Bütün muhtarlarımıza çocuğumuzun resmini, ismini ve bilgilerini gönderdik. Bu konuda Elazığ'ımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin duasına, bilgisine ihtiyacımız var. Dün dediğimiz gibi Veysel çocuğumuzun suyu sevdiğini, ailesi öyle bir belirti söylemişti kendisi. Biz bu arada tabii bu mevkilerdeki kuyularda, göletlerde büyük bir özenle, itinayla çalışma devam ediyoruz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

