Taş ocağındaki göçükte 6 gün sonra arama yeniden başladı

Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım günü, yamaçtan kopan büyük toprak ve kaya parçaları, o sırada çalışma halinde olan bir iş makinesi ile bir kamyonun üzerine düştü. Olay sırasında iş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye derhal AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak kamyon şoförü Ahmet Şahin’e ulaşılamadı. Bölgede yeni bir göçük yaşanması ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışmaları 6 Kasım'da geçici olarak durduruldu.

ARAMA YENİDEN BAŞLADI

Bugün, 6 günlük aranın ardından arama çalışmalarına yeniden başlama kararı alındı. Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer ilgili kurumlar tarafından bölgede yapılan teknik incelemeler neticesinde, çalışmanın güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemler alındı.

Bu doğrultuda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla, kayıp şoför Ahmet Şahin’i bulmak için iş makineleri eşliğinde arama faaliyetleri tekrar başlatıldı.