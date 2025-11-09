Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılındaki vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatı nedeniyle milyonlarca isim bağlılıklarına ilişkin mesajlar paylaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında "Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım, bir veda değil; Her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle" ifadelerine yer verdi.