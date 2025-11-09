Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil!

Yayınlanma:
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün vefat yıldönümü vesilesiyle "Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılındaki vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatı nedeniyle milyonlarca isim bağlılıklarına ilişkin mesajlar paylaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajıİmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı

Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecekAtatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında "Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım, bir veda değil; Her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:ANKA

