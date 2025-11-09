Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek
Yayınlanma:
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Trabzon'daki Atatürk Köşkü, ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Köşkü'nün yarın ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

trabzondaki-ataturk-kosku.webp

"HALKIMIZIN ZİYARETİNE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün Trabzon'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde misafir olduğu ve tarihe tanıklık eden Atatürk Köşkü, 10 Kasım günü halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır.

7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi, Ulu Önder'imizi anmak, hatırasını yaşatmak üzere Atatürk Köşkü'ne davet ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak:AA

