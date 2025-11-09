Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Atatürk için koştu

Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Atatürk için koştu
Yayınlanma:
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, “Ata’ya Saygı Koşusu” düzenlendi. Koşuya Türkiye’nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında “Ata’ya Saygı Koşusu” düzenlendi. Koşuya Türkiye’nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

Beylikdüzü’nde gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerine “Ata’ya Saygı Koşusu” ile başlandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenlenen koşuya, amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 600 sporcu katılım sağladı.

turkiyenin-dort-bir-yanindan-sporcular-ataturk-icin-kostu-12.jpg

Atatürk'ün mirasına gözü gibi bakıyor: 95 yıl sonra sergideAtatürk'ün mirasına gözü gibi bakıyor: 95 yıl sonra sergide

HEP BİR AĞIZDAN "İZMİR MARŞI" SÖYLENDİ

“Ata’ya Saygı Koşusu” öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, 6 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm sporculara anı madalyası ve hediye kitleri verildi.

turkiyenin-dort-bir-yanindan-sporcular-ataturk-icin-kostu-3.jpg

Programın kapanış töreninde hep bir ağızdan "İzmir Marşı" söylendi.

Kaynak:ANKA

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi