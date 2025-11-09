Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Atatürk için koştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında “Ata’ya Saygı Koşusu” düzenlendi. Koşuya Türkiye’nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

Beylikdüzü’nde gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerine “Ata’ya Saygı Koşusu” ile başlandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenlenen koşuya, amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 600 sporcu katılım sağladı.

HEP BİR AĞIZDAN "İZMİR MARŞI" SÖYLENDİ

“Ata’ya Saygı Koşusu” öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, 6 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm sporculara anı madalyası ve hediye kitleri verildi.

Programın kapanış töreninde hep bir ağızdan "İzmir Marşı" söylendi.