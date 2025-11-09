Atatürk'ün mirasına gözü gibi bakıyor: 95 yıl sonra sergide

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1930 yılında üretilen ve Türkiye’de tarımın makineleşmesinde önemli bir adım olarak kabul edilen hububat ekim mibzeri, 95 yıl aradan sonra Çorum’un Alaca ilçesinde sergilenmeye başlandı. Atatürk Orman Çiftliği’nde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan tarihi tarım aleti, Şenol Şahin isimli bir vatandaş tarafından satın alınarak koruma altına alındı.

Tarihi mibzeri satın alarak Alaca'daki iş yerinin önünde, günümüz teknolojisiyle üretilmiş modern mibzerlerle birlikte sergileyen Şenol Şahin, makinenin geçmişi hakkında bilgi verdi. Şahin, şunları kaydetti:

“Mibzer, 1930 model Makine Kimya yapımı. Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde kullanılan bir mibzer. At veya öküzlerle kullanılan buğday ekim mibzeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tarımda kalkınmanın temeli makineleşme’ sözü doğrultusunda yapılmış. Makine Kimya’nın yaptığı bu aleti bölgemizde çiftçilerimiz de kullanmış. Biz de elimize geçti, koruyoruz.”

"BAZI ÖZELLİKLERİ YENİ MİBZERLERDE BİLE YOK"

Şenol Şahin, 95 yıllık olmasına rağmen mibzerin hala sağlam durumda olduğunu ve günümüzde üretilen bazı modern mibzerlerde dahi bulunmayan teknik özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Şahin, makinenin mühendislik detaylarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu makinede öyle yerler yapılmış ki, günümüzdeki mibzer imalatçıları dahi bu detayları yapamıyor. Mesela çamur sıyırıcılar yeni mibzerlerde bile yok. Bu makine hassas ekim mibzeri. 1930’da Makine Kimya mühendislerinin yaptığı, Atatürk Orman Çiftliği’nde kullanılan bir model. Ben hurdacıdan aldım, ilçeme kazandırdım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da halkla buluşturduk.”

18af9381-00e7-4ed4-bc34-fd7a8a16.jpg

"MAKİNESİZ TARIM OLMAZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Makinesiz tarım olmaz” sözünü hatırlatan Şahin, Türk tarımının makineleşme sürecinin Atatürk’ün vizyoner politikaları sayesinde başladığını belirtti. Şahin, Atatürk'ün tarıma verdiği önemi şu sözlerle anlattı:

“1925’te Mustafa Kemal Atatürk demiş ki: ‘Milletimiz çiftçidir. Köylünün emeğini iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Köylülerin çalışmalarının sonucunu kendi menfaatine en üst düzeye taşımak iktisadi siyasetimizin temel taşıdır. Makinesiz tarım olmaz.’ Bu makine 1930 model. 95 yıldır ayakta. Tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkumdur. Biz de bu mirası gelecek nesillere taşımak istiyoruz.”

Tarihi mibzerin, ilerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Eskişehir’de düzenlenecek bir tarım fuarında da sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

