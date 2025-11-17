Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi
Jandarma ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.
Aramalarda 3 bin 248 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda H.M. (27) ve F.Y.İ. (26) gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AFYONKARAHİSAR'DA DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak:AA