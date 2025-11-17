Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon, 7 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.