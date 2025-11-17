Devlet okulunda ücret dayatması! Parayı ödeyemeyen öğrencilere uygulanan mobbinge veliler isyan etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen devlet okullarında velilerden para istenmeye devam ediyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yönetiminin girişe kurulacak turnikeler için velilerden zorla ücret topladığı iddia edildi.

Bir veli, duruma okul veli WhatsApp grubunda isyan etti.

DEVLET OKULUNDA TURNİKE ÜCRETİ DAYATMASINA VELİ İSYAN ETTİ

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre; okulda kurulacak turnike sistemi için ücret dayatmasına maruz kalan bir veli, çocuğunun parayı ödememesi nedeniyle mobbinge uğradığını öne sürdü.

Veli WhatsApp grubunda olaya tepki gösteren baba, okul yönetimine hitaben yazdığı isyan dolu mesajında, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini yok ettiğini vurguladı.

“ZORUNLU TURNİKELERİ VELİLERE ÖDETTİRMEK ABSÜRT BİR DURUM”

Velilerin bulunduğu WhatsApp grubunda okul yönetimine bir baba şu sözlerle tepki gösterdi.

"Sayın okul yönetimi ve buradaki hocalarımızın Okulumuzun önüne turnike yapılmış bu turnikenin paralarını velilerden öğrencilerden tahsil ediyorsunuz. Velilerin parası olup olmadan ya da bir anket yapıp soramaz mıydınız? Bunu yapalım mı yapmayalım mı, geçim derdinizi nasıl iyi mi değil mi, bunları soramaz mıydınız? Ya da yılbaşlarında ya da okul başlarında bir kağıt gönderip öğrencilerin ailelerinin gelir beyanını istiyorsunuz."

"Oradan bakıp da bu öğrencilerin kaç tane çocuğu var, kaç tane çocuk geçiriyor kaç tane çocuk okutuyor ya da borcu var mı yok mu hiç düşünmüyorsunuz da devletin yükleneceği Millî Eğitimin yapmak ile zorunlu olduğu turnikeleri velilere ödettirmeniz çok absürt bir durum. Velev ki yaptırdınız velileri ödettiriyorsunuz imkanı olan veliler var veriyordur imkanı olmayan velilerin çocuklarına ‘Hadi oğlum ne zaman getireceksin, ne zaman vereceksin, ne zaman getireceksin, ne zaman vereceksin?’ defalarca ısrarca böyle söylenirse o babaları çocuklara ezdirirsiniz."

“SOSYAL DEVLET DEDİĞİMİZ BU DEĞİL”

"Bakın siz değerli öğretmenlerim sizin belki 60-70.000 lira maaşlarınız vardır belki buradaki velilerin daha fazla maaşları vardır, belki buradaki velilerin belki imkanı yoktur, benden daha kötü olan veliler vardır" diyen baba isyanını şöyle sürdürdü: