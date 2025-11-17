Uyuşturucu satarken yakalandı! Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği ortaya çıktı

İstanbul’da Gayrettepe Mahallesi’nde, 28 Ekim günü meydana gelen olayda, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokakta durumundan şüphelendikleri A.K.’yi durdurdu. Polis ekipleri, A.K.’nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri A.K.’nin uyuşturucuyu K.S. isimli şahıstan aldığını belirlerken şahsın Esenler’deki evine operasyon gerçekleştirdi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adreste yapılan aramalar sırasında toplamda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain, 921,2 gram esrar, 19 adet fişek, 2 hassas terazi, 15 kilitli poşet ve 3 bin 575 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde yakalanan K.S.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı ve cezaevine geri dönmediği tespit edildi.

HAKKINDA 3 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VAR!

Polis ekipleri t5arafından gözaltına alınan K.S.’nin 'Silahlı tehdit' suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.S. ise, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.