Ankara'da 'Fotoroman çetesine' operasyon!

Sosyal medya hesaplarından silah yapanlara ilişkin yapılan tespitler ve ihbarlar sonucunda operasyonlar yapılmaya devam ediyor.

ANKARA'DA 'FOTOROMAN ÇETESİNE' OPERASYON

Bu kapsamda Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VİDEOLARLA BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUYORLARDI

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.