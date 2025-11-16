Aşk vaadiyle dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı

Aşk vaadiyle dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Ankara'nın merkezi Kızılay'da, gece kulüplerine yönelik düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İnternet üzerinden tanıştıkları erkekleri "aşk vaadiyle" dolandırdıkları tespit edilen ve "Baltuzağı" ya da "Balkız" olarak adlandırılan kadınların çalıştığı 4 iş yeri de mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Kızılay'daki gece kulüplerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

'BALTUZAĞI' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Yapılan incelemelerde, operasyon düzenlenen mekanlarda çalışan bazı kadınların, internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri "aşk vaadiyle" dolandırdıkları belirlendi. Şüpheli kadınların, bu yöntemle elde ettikleri paranın bir kısmını komisyon olarak işletmelere verdikleri tespit edildi.

Polis, "Baltuzağı" ve "Balkız" olarak anılan bu kadınların, kimliklerini ve izlerini kaybettirmek amacıyla sık sık çalıştıkları mekanları değiştirdiğini de saptadı.

11 GÖZALTI, 4 MÜHÜR

Operasyon sonucunda, fuhuş ve dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, bu suçların işlendiği tespit edilen 4 gece kulübü de yetkililer tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

