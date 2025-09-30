Manisa'da acı olay: Önce elektrik çarptı! Nişanlısı hastaneye götürürken kaza yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde acı bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken meydana gelen kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Acı olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi’de yaşandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP YERE DÜŞTÜ

Dağlı Mahallesi’nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye ulaştırmak için nişanlısı İkbal Yıldırım, onu kendi aracıyla acilen yola çıkararak hastaneye götürmek istedi.

NİŞANLISININ KULLANDIĞI OTOMOBİL KAZA YAPTI

Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YUSUF GÜNAR, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, elektrik çarpması ve kazayla ilgili soruşturma başlattı