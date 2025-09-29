Muğla'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi.

Gece saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen kazada, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye götüren İskender Aslan'ın kullandığı 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi.

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 5 kişi olay yerinde can verdi! Çok sayıda yaralı var

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Aslan ve 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, daha sonra, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hatay’da korkunç kaza: 3 kişi olay yerinde can verdi

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.