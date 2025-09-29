Muğla'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi!

Muğla'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi!

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi.

Gece saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen kazada, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan aldığı yolcuları Menteşe’ye götüren İskender Aslan'ın kullandığı 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

muglada-yolcu-otobusu-devrildi-5-yaral-937328-278334.jpg

KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

muglada-yolcu-otobusu-devrildi-5-yaral-937327-278334.jpg

5 KİŞİ YARALANDI

İhbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Aslan ve 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, daha sonra, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

