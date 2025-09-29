Hatay’da korkunç kaza: 3 kişi olay yerinde can verdi

Hatay’da korkunç kaza: 3 kişi olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Hatay'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı korkunç bir kaza yaşandı.

Feci kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

MOTOSİKLETE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 38 RS 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, yine sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen motosiklete çarptı.

Otomobil çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi.

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk yaptığı kontrolde motosikletten kaldırıma savrulan 2 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde 1'i ağır 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

