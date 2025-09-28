"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Yayınlanma:
Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yaptı. Yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Çaydamar mevkisindeki denetimde D.İ. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yaptı. Aracını bırakıp, yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, polisin de desteğiyle kısa sürede yakalandı.

Kovalamacada kaza yapan otomobilin sıra bir polis aracı da zarar gördü. Zarar gören polis aracı ile kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralıKontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı

HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrol sonucunda hakkında arama kararı olduğu tespit edilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattıKorsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı

Kaynak:AA

