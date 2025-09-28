"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yaptı. Yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, kısa sürede yakalandı.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Çaydamar mevkisindeki denetimde D.İ. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yaptı. Aracını bırakıp, yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, polisin de desteğiyle kısa sürede yakalandı.
Kovalamacada kaza yapan otomobilin sıra bir polis aracı da zarar gördü. Zarar gören polis aracı ile kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrol sonucunda hakkında arama kararı olduğu tespit edilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:AA