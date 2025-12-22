Deprem suçluları affedilmesin diye Meclis'in dibinde nöbetteler! Gözyaşları içinde haykırdı

Depremzede aileler, 11. Yargı Paketi'nde 6 Şubat depremleri faillerine af çıkarılacak söylentilerine karşı nöbetlerini sürdürüyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Cemal Süreya Pakı'nda nöbetlerinin ikinci gününde de endişlerini dile getiren Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, yetkililerden somut bir açıklama beklediklerini söyledi.

DEPREM SUÇLULARI AFFEDİLMESİN DİYE MECLİS'İN DİBİNDE NÖBETTELER!

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 11. Yargı Paketi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'na sunulan yargı paketinde infaz düzenlemesi kapsamında af çıkarılması gündemde.

Söz konusu aftan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hapis yatan isimlerin yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapılamazken, depremzede aileler de yargı paketine tepki göstermeye devam ediyor.

Pazar günü Çankaya Cemal Süreya Parkı'nda nöbete başlayan Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, bugün TBMM'de AKP, MHP, CHP ve DEM Partili isimlerle görüştü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYKIRDI

Görüşmenin ardından nöbet noktasına geri dönen depremzede aileler basın açıklaması yaptı. Görüşmelerde kendilerine net bir açıklama yapılamadığını dile getiren platform temsilcisi, "Nasıl ki enkazda günlerce yakınlarımızı beklediysek, biz buradan ayrılmayacağız. Herkesi dayanışmaya bekliyoruz" dedi.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK!"

"Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!" sloganları eşliğinde yağışlı havada yapılan basın açıklamasında konuşan Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcisi TBMM'de gerçekleştirilen görüşmeye dair şöyle konuştu:

"Bütün partilerle görüştük; AKP, MHP, CHP ile bütün partilerle görüştük. Bütün partiler bizi dinledi ancak net olarak bir dönüş alamadık; yani pakette deprem suçlularının affedilmemesi için tam olarak nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin çalışmalar yapıldığını söylediler.

Onların sonucuyla ilgili bizi bilgilendirecekler, biz nöbete devam edeceğiz. Ne zaman ki deprem suçlularının muaf tutulacağını bu yasada hak ettikleri cezayı alacaklarına dair düzenlemenin yapılacağını duyacağız, ancak o zaman içimiz rahatlayacak. Nasıl ki enkazda günlerce yakınlarımızı beklediysek, biz buradan ayrılmayacağız. Herkesi dayanışmaya bekliyoruz."

"CHP VE DEM PARTİ YANIMIZDA OLDUKLARINI VURGULADI"

TBMM'nin hemen yanındaki parkta konuşan bir başka platform temsilcisi ise depremlerin üzerinden 3 yıl geçmeden af konuşulmasına yönelik isyanını şöyle dile getirdi:

"Milletvekillerine sesleniyoruz, milletvekillerinden sesimizi duymalarını bekliyoruz. Bugün Meclis'teydik, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'yle, DEM Partiyle, MHP ile ve AK Parti ile görüştük. CHP ve DEM Parti özellikle hassasiyetle vurguladılar, taleplerimizin yanında olduklarını ve kanundaki deprem suçlularının muaf tutulması için muhalefet şerhi sunmak, oylamada bizim lehimize görüşmek yönünde ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. AK Parti ve MHP'nin grup başkan vekilleriyle görüştük. Taleplerimizden haberdarlar, bu infaz indirimini biliyorlar: Biz adalet istiyoruz. Biz hakkımız dışında bir şey talep etmiyoruz. Dün 21 Aralık'tı en uzun geceydi ama bizim için en uzun gece 6 Şubat 2023'tü. Ve 6 Şubat 2023'ün üzerinden üç sene geçmedi."

Muhalefetten 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz

"BİZ İNTİKAM İSTEMİYORUZ, ADALET İSTİYORUZ!"

İntikam değil yalnızca adalet istediklerini vurgulayan depremzede yakını sözlerini şöyle sürdürdü: