Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı

Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Yayınlanma:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, korsan taksicilik yaptığı öne sürülen kişiye 50 bin lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir taksi sürücüsü, İzmir'den geldiği ve korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyle bir uygulama üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek Mimar Sinan Bulvarı'nda araca bindi.

korsan-taksiciyi-gercek-taksiciler-yakaladti.jpg

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralıİki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

TAKSİCİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Diğer taksi sürücüleri de o aracı takip etti. Müşteri gibi davranan taksi sürücüsü, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden bavulunu alacağı gerekçesiyle aracı durdurdu.

Bu sırada korsan taksi sürücüsünü yakalayan taksiciler, durumu polise ihbar etti.

korsan-taksici.jpg

Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralıKontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı

50 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

korsan-taksiciyi-gercek-taksiciler-yakalatti.jpg

Kaynak:AA

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı