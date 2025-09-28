Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir taksi sürücüsü, İzmir'den geldiği ve korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyle bir uygulama üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek Mimar Sinan Bulvarı'nda araca bindi.

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

TAKSİCİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Diğer taksi sürücüleri de o aracı takip etti. Müşteri gibi davranan taksi sürücüsü, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden bavulunu alacağı gerekçesiyle aracı durdurdu.

Bu sırada korsan taksi sürücüsünü yakalayan taksiciler, durumu polise ihbar etti.

Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı

50 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.