İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bursa İnegöl'de bugün saat 14.00 sularında Kozluca Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan, ile 20 yaşındaki Fırat D. ve 21 yaşındaki Samet S. yaralandı.

bursada-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-936666-278161.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 5 kişi yaralandıBursa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 5 kişi yaralandı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı