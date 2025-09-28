İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Bursa İnegöl'de bugün saat 14.00 sularında Kozluca Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan, ile 20 yaşındaki Fırat D. ve 21 yaşındaki Samet S. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.