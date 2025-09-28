Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı

Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir hafif ticari araç ile bir cipin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cipte ve diğer araçta bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza, saat 15.00 sularında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde yaşandı. Divan Sokak'tan ana yola çıkış yapan Uğur T. (19) idaresindeki 16 ANM 959 plakalı cip, Kozluca yolunda seyir halinde olan Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

CİP TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden cip, savrularak takla attı ve tekerlekleri üzerinde ters vaziyette durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile cipte yolcu olarak bulunan Rabia T. (16) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, kazanın meydana geldiği kavşak ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı