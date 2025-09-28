Kontrolsüz kavşakta çarpışan cip taklalar atıp ters döndü: 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sularında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde yaşandı. Divan Sokak'tan ana yola çıkış yapan Uğur T. (19) idaresindeki 16 ANM 959 plakalı cip, Kozluca yolunda seyir halinde olan Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

CİP TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden cip, savrularak takla attı ve tekerlekleri üzerinde ters vaziyette durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile cipte yolcu olarak bulunan Rabia T. (16) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, kazanın meydana geldiği kavşak ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.