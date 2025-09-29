Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 5 kişi olay yerinde can verdi! Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu feci bir kaza yaşandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen kamyonet, otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kaza sırasında otomobil ikiye bölünürken, araçta bulunanlar yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ölen ve yaralanan kazazedelerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.