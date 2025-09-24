Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın Yeniköy Mahallesi’ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Ekiplerin, seralara yakın bölgedeki yangına hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

