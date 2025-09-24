Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın Yeniköy Mahallesi’ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Ekiplerin, seralara yakın bölgedeki yangına hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!
Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı
