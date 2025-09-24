Yangın sırasında patlama! Feci anlar saniye saniye kaydedildi

Yayınlanma:
Kırıkkale’de motosiklet satış, bakım ve onarımı yapılan bir işletmede çıkan yangına müdahale edilirken patlama meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırıkkale’de motosiklet satış, bakım ve onarımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına müdahale sırasında patlama meydana geldi.

Yangın, Gürler Mahallesi'nde elektrikli ve benzinli bisiklet satışı ile tamiri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINA PATLAMA YAŞANDI

İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin çıkan yangına müdahalesi sırasında iş yerinde patlama meydana geldi.

Ekipler patlamaya, iş yerindeki sprey boya kutularının neden olduğunu değerlendirirken yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

İtfaiye erleri patlamadan hemen sonra hızla dışarı çıktı. Yangın ve patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştuğu görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

