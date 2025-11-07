Malatya'da iş cinayeti! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Malatya'da iş cinayeti! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Malatya'nın Yeşiyurt ilçesindeki bir villa inşaatında çalışan Ali Karada, merdiven boşluğuna düştü. 44 yaşındaki 2 çocuk babası adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatta merdicen boşluğuna düşen Ali Karadağ, hayatını kaybetti.

MALATAY'DA İŞ CİNAYETİ

Akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında alçı ustası olarak çalışan Ali Karadağ, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Durumu mesai bitiminde fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolün ardından Karadağ, Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

malatyada-insaattan-dusen-isci-hayatin-1004373-298012.jpg
Malatya'da inşaattan düşerek hayatını kaybeden Ali Karadağ

Karabük'te iş cinayeti! Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdiKarabük'te iş cinayeti! Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

2 ÇOCUK BABASI ADAM ÖLDÜ

Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk babası Ali Karadağ, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

