Malatya'da iş cinayeti! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatta merdicen boşluğuna düşen Ali Karadağ, hayatını kaybetti.

MALATAY'DA İŞ CİNAYETİ

Akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında alçı ustası olarak çalışan Ali Karadağ, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Durumu mesai bitiminde fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolün ardından Karadağ, Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Malatya'da inşaattan düşerek hayatını kaybeden Ali Karadağ

2 ÇOCUK BABASI ADAM ÖLDÜ

Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk babası Ali Karadağ, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.