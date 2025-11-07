Karabük'te iş cinayeti! Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çalışma sırasında işçilerden Servet Kayaoğlu ve Yasin Ö., kamyon damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu yüksek akıma kapıldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kayaoğlu, maalesef doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yasin Ö.'nün tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülüyor.

Olayla ilgili olarak kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sonucu mesai arkadaşlarını kaybetmiş olmaktan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirdi. Karakaş, "Olayın olduğu ilk saniyelerden itibaren koşa koşa hastaneye geldik ama doktorların tüm çabalarına rağmen mesai arkadaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

Başkan Karakaş, kazanın asfalt çalışması yaptıkları alanda damperin elektrik teline dokunmasıyla meydana geldiğine dair duyum aldığını belirterek, gerekli tahkikatın yapılacağını söyledi.