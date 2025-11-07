Karabük'te iş cinayeti! Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Karabük’ün Yenice ilçesinde sürdürülen asfalt çalışması sırasında, kamyon damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan işçilerden Servet Kayaoğlu (48) hayatını kaybederken, Yasin Ö. isimli bir diğer işçi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çalışma sırasında işçilerden Servet Kayaoğlu ve Yasin Ö., kamyon damperinin elektrik tellerine değmesi sonucu yüksek akıma kapıldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Kayaoğlu, maalesef doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yasin Ö.'nün tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülüyor.

Olayla ilgili olarak kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

is-cinayeti.jpg

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sonucu mesai arkadaşlarını kaybetmiş olmaktan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirdi. Karakaş, "Olayın olduğu ilk saniyelerden itibaren koşa koşa hastaneye geldik ama doktorların tüm çabalarına rağmen mesai arkadaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

Başkan Karakaş, kazanın asfalt çalışması yaptıkları alanda damperin elektrik teline dokunmasıyla meydana geldiğine dair duyum aldığını belirterek, gerekli tahkikatın yapılacağını söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Türkiye
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü