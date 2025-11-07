Mahsur kalan kedi için Ankara seferber oldu

Yayınlanma:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir ağacın dalları ile elektrik telleri arasında sıkışıp kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özenli müdahalesi sonucu kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında güvenlik için bölgenin elektriği kesildi.

Başkent Ankara'da, bir kedinin mahsur kalması üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu. Keçiören ilçesine bağlı Kamil Ocak Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir ağacın üzerinde sıkışıp kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hasan Mutlu'nun kedisine bile tahammül edemediler: Önce sosyal medya fotoğrafları şimdi de sahiplendiği hayvanıHasan Mutlu'nun kedisine bile tahammül edemediler: Önce sosyal medya fotoğrafları şimdi de sahiplendiği hayvanı

ELEKTRİKLER KESİLDİ, SEPETLİ ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, ağacın dalları ile elektrik telleri arasında sıkışan kediye güvenli bir şekilde ulaşabilmek için ilk olarak bölgedeki elektrik akımını kesti.

Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydularDolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular

KEDİNİN DURUMU İYİ

Ardından, sepetli itfaiye aracıyla yükseğe çıkan ekipler, kedinin sıkıştığı ağaç dalını keserek minik canlıyı kurtarmayı başardı. Operasyon, kedinin herhangi bir zarar görmeden kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Türkiye
Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz
Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz
HSK'nin yeni üyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'nin yeni üyesi Resmi Gazete'de yayımlandı