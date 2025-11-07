Mahsur kalan kedi için Ankara seferber oldu

Başkent Ankara'da, bir kedinin mahsur kalması üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu. Keçiören ilçesine bağlı Kamil Ocak Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir ağacın üzerinde sıkışıp kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, SEPETLİ ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, ağacın dalları ile elektrik telleri arasında sıkışan kediye güvenli bir şekilde ulaşabilmek için ilk olarak bölgedeki elektrik akımını kesti.

KEDİNİN DURUMU İYİ

Ardından, sepetli itfaiye aracıyla yükseğe çıkan ekipler, kedinin sıkıştığı ağaç dalını keserek minik canlıyı kurtarmayı başardı. Operasyon, kedinin herhangi bir zarar görmeden kurtarılmasıyla sonuçlandı.