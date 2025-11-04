Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular

Ordu’nun Ünye ilçesinde dolmuş şoförleri, yaklaşık üç hafta önce durakta köpeklerin saldırısına uğramış yaralı bir kedi buldu. Durakta aşçılık yapan Ayşe Küçük ve şoförler, kedinin tedavisi için aralarında 20 bin lira topladı.

Veteriner kliniğinde ameliyat edilen kedinin sağ arka bacağına platin takıldı.

Tedavi süreci tamamlanan kedi sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı. Kediye, 'Yolcu' ismi verildi.

Kediyi sahiplenen şoförlerden Özgür Tulkar, şunları ifade etti:

"Sokak köpekleri, kediye zarar verdi. Buna bağlı olarak kedinin arka ayağında kırıklar oluştu. Duraktaki aşçımız Ayşe ablamızın öncülüğünde şoförler olarak kendi aramızda para toplayıp, kediyi tedavi ettirdik ve ameliyatı başarılı geçti. Şu an sağlığı yerinde. Şoför camiasına teşekkür ediyoruz. Kedi, burada bizimle kaldığı için Yolcu ismini verdik. Bizim burada maskotumuz oldu. Hepimiz onu seviyoruz ve birlikte hoş vakit geçiriyoruz"

Durakta aşçı olarak çalışan Ayşe Küçük ise kedinin durumunun çok kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sokak köpeklerinin saldırması sonucu, kedinin arka ayağı kopma noktasına gelmişti. Duraktaki şoför arkadaşlarla birlikte aramızda para toplayıp, veterinerde tedavi ettirdik. Arka ayağına platin takıldı. Durakta ona bir yuva da yaptık ve çok mutlu. Şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor ve koşuyor. Burada herkes Yolcu’yu çok seviyor

Kedi Yolcu'ya durakta bir kulübe de yapıldı.