Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular

Dolmuş şoförleri kedi için seferber oldu! Ameliyat masrafını karşıladılar bakın ismini ne koydular
Yayınlanma:
Ordu Ünye’de dolmuş şoförleri ve aşçı Ayşe Küçük, sokak köpeklerinin yaraladığı kedi için 20 bin TL toplayıp tedavi ettirdi. Bacağına platin de takılan “Yolcu” adı verilen kedi sağlığına kavuştu, durakta yaşamaya başladı. Yolcu, durağın maskotu oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde dolmuş şoförleri, yaklaşık üç hafta önce durakta köpeklerin saldırısına uğramış yaralı bir kedi buldu. Durakta aşçılık yapan Ayşe Küçük ve şoförler, kedinin tedavisi için aralarında 20 bin lira topladı.

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997031-295764.jpg

Veteriner kliniğinde ameliyat edilen kedinin sağ arka bacağına platin takıldı.

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997032-295764.jpg

Tedavi süreci tamamlanan kedi sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı. Kediye, 'Yolcu' ismi verildi.

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997030-295764.jpg

Kediyi sahiplenen şoförlerden Özgür Tulkar, şunları ifade etti:

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997048-295764.jpg

"Sokak köpekleri, kediye zarar verdi. Buna bağlı olarak kedinin arka ayağında kırıklar oluştu. Duraktaki aşçımız Ayşe ablamızın öncülüğünde şoförler olarak kendi aramızda para toplayıp, kediyi tedavi ettirdik ve ameliyatı başarılı geçti. Şu an sağlığı yerinde. Şoför camiasına teşekkür ediyoruz. Kedi, burada bizimle kaldığı için Yolcu ismini verdik. Bizim burada maskotumuz oldu. Hepimiz onu seviyoruz ve birlikte hoş vakit geçiriyoruz"

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997049-295764.jpg

Durakta aşçı olarak çalışan Ayşe Küçük ise kedinin durumunun çok kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997050-295764.jpg

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997051-295764.jpg

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997052-295764.jpg

"Sokak köpeklerinin saldırması sonucu, kedinin arka ayağı kopma noktasına gelmişti. Duraktaki şoför arkadaşlarla birlikte aramızda para toplayıp, veterinerde tedavi ettirdik. Arka ayağına platin takıldı. Durakta ona bir yuva da yaptık ve çok mutlu. Şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor ve koşuyor. Burada herkes Yolcu’yu çok seviyor

Kedi Yolcu'ya durakta bir kulübe de yapıldı.

ordu-yolcu-isimli-kedi-tedavi-edild-997053-295764.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Yaşam
Dubai’nin yeni incisi: Suyla çevrili bu bina turistlerin ilgi odağı olacak
Dubai’nin yeni incisi: Suyla çevrili bu bina turistlerin ilgi odağı olacak
'Kedi AIDS’i Sivas'ta görüldü: Bu hastalığın tedavisi yok!
'Kedi AIDS’i Sivas'ta görüldü: Bu hastalığın tedavisi yok!