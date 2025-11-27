Lise öğrencisini sokak ortasında darp ettiler: Kayda alıp sosyal medyada paylaştılar

Yayınlanma:
Diyarbakır'da lise öğrencisi G.A. (14), 2 kişi tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., iki kişi tarafından sokak ortasında saçlarından sürüklenerek darbedildi. Yaşanan şiddet anları, saldırganların yanındaki erkek arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, akran zorbalığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Olay 22 Kasım’da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.A., yaklaşık iki yıl önce aralarında tartışma yaşanan iki kızla sokakta karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Şüpheli iki kişi, G.A.’yı saçlarından çekerek yere düşürdü, yerde sürükleyip defalarca darbetti. Bu sırada yanlarındaki erkek arkadaşları da müdahale etmek yerine her saniyesini kayda aldı.

Güngören'de liselilerin kavgasında ortalık kan gölüne döndüGüngören'de liselilerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine G.A.’nın ailesi şikâyetçi oldu. Polis ekipleri iki şüpheli kızı gözaltına alırken, görüntüleri çekip paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

