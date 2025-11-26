Güngören'de liselilerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Yayınlanma:
Güngören'de lise öğrencilerinin kavgasında kan aktı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı.

İstanbul Güngören'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevrede bulunanların araya girmesiyle sonlandı.istanbul-gungorende-lise-ogrencilerin-1034495-306981.jpg​​​​​​​istanbul-gungorende-lise-ogrencilerin-1034498-306981.jpg

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDI​​​​​​​RILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürdü. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

