İmamoğlu 6 yıllık sosyal belediyecilik icraatlarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iki defa kazanmasının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun önce aday olabilmesi için gerekli olan üniversite diploması iptal edildi.

Diploması iptal edilen İmamoğlu hemen ertesi sabah ekipler tarafından gözaltına alındı ve 23 Mart tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR: SOSYAL BELEDİYECİLİK İCRAATLARINI PAYLAŞTI

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesapları birer birer kapatılan ve daha çok kişiye ulaşılmaması için 'Shadow ban' (erişimin kısıtlanması için platform tarafından yapılan uygulama) yapıldığı öne sürülen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, 2019-2025 yılları arasında İBB olarak yaptıkları sosyal belediyecilik icraatlarını paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaştığı icraat görselinde göreve gelmelerinin ardından yapılanlar şöyle sıralandı:

19 Kent Lokantası

16 Öğrenci yurdu

240 milyon liralık askıda fatura desteği

10 bin 76 emekliye 10 bin liralık pazar desteği

17 psikolojik danışma merkezi

34 bölgesel istihdam ofisi

İş arayan 7 bin kişiye ücretsiz ulaşım imkanı

275 binden fazla kişiye iş bulma desteği

Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası ile günlük 1.8 milyonluk ekmek üretimi

698 Halk Ekmek Büfesi

856 bin kadına Anne Kart (ücretsiz ulaşım)

Engelli çocuğu olan annelere 5 bin liralık nakdi destek

338 bin 475 çocuğa ücretsiz halk süt

Okul Beslenme Destek Kartı ile 15 bin 714 haneye destek

Üniversiteli gençlere 388 bin 18 kere nakdi destek

İstanbul'da dönüşüm ile 263.761.923.2 liralık kira yardımı

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım ve paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde oldu: