İmamoğlu 6 yıllık sosyal belediyecilik icraatlarını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iki defa kazanmasının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun önce aday olabilmesi için gerekli olan üniversite diploması iptal edildi.
Diploması iptal edilen İmamoğlu hemen ertesi sabah ekipler tarafından gözaltına alındı ve 23 Mart tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR: SOSYAL BELEDİYECİLİK İCRAATLARINI PAYLAŞTI
Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesapları birer birer kapatılan ve daha çok kişiye ulaşılmaması için 'Shadow ban' (erişimin kısıtlanması için platform tarafından yapılan uygulama) yapıldığı öne sürülen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, 2019-2025 yılları arasında İBB olarak yaptıkları sosyal belediyecilik icraatlarını paylaştı.
İmamoğlu'nun paylaştığı icraat görselinde göreve gelmelerinin ardından yapılanlar şöyle sıralandı:
- 19 Kent Lokantası
- 16 Öğrenci yurdu
- 240 milyon liralık askıda fatura desteği
- 10 bin 76 emekliye 10 bin liralık pazar desteği
- 17 psikolojik danışma merkezi
- 34 bölgesel istihdam ofisi
- İş arayan 7 bin kişiye ücretsiz ulaşım imkanı
- 275 binden fazla kişiye iş bulma desteği
- Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası ile günlük 1.8 milyonluk ekmek üretimi
- 698 Halk Ekmek Büfesi
- 856 bin kadına Anne Kart (ücretsiz ulaşım)
- Engelli çocuğu olan annelere 5 bin liralık nakdi destek
- 338 bin 475 çocuğa ücretsiz halk süt
- Okul Beslenme Destek Kartı ile 15 bin 714 haneye destek
- Üniversiteli gençlere 388 bin 18 kere nakdi destek
- İstanbul'da dönüşüm ile 263.761.923.2 liralık kira yardımı
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım ve paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde oldu:
Ülkemizde geçim derdi artık tüm toplumsal kesimlerin derdi. Biz; herkesin tenceresi kaynasın, faturası ödensin, çocuğu güvenle barınabilsin istedik. 2019’dan bu yana, ne zaman başı sıkışsa vatandaşımızın yanında olduk; yine olacağız. Milletimiz müsterih olsun: Bizim iktidarımızda geçim derdine güçlü sosyal politikalarımızla derman olacağız.